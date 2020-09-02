Tarikat şeyhi 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 10:33

“Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya, Tayyip Bey ‘Bekleyin' dedi. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de… Vakti gelir. Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor" ifadelerinin sahibi Uşşaki Tarikatı’nın lideri Fatih Nusrullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı.

Odatv'den Sami Menteş'in haberine göre, Uşşaki Tarikatı’nın dergahlarından birinin bulunduğu Sakarya’nın Akyazı ilçesinin Kuzuluk mahallesine geçtiğimiz perşembe günü Nurullah hakkındaki ihbar nedeniyle jandarma ekipleri geldi.

Görgü tanıkları, Jandarma’nın ardından birkaç kişinin daha geldiğini yaşanan tartışmanın ardından tarikat mensuplarının Jandarmaların yanından bir adama saldırdığını söylediler. Görgü tanıkları, Jandarmanın biber gazı dahi kullanmasına rağmen, müritlerin saldırısını güçlükle durdurabildiklerini söyledi.

Kavganın ardından Fatih Nurullah gözaltına alındı.

12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR

Jandarmaların Nurullah’ı gözaltına alma sebebi, yakın zamana kadar annesiyle dergahta bulunan 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ihbarıydı. Jandarmanın yanında müritlerin saldırısına uğrayan ise, küçük kız çocuğunun babasıydı. Odatv’nin yargı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, babanın omzu kırıldı, belinde ve kolunda yaralar var.

Nurullah’ın gözaltına alınmasının ardından soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Savcısı, tacize uğrayan küçük kızın ifadesine başvurdu.

Çocuk İzleme Merkezi, uzmanların eşliğinde alınan ifadede, küçük çocuk yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı.

10 YAŞINDA BİR BAŞKA ÇOCUK

12 yaşındaki Y.A., “dergahta” 10 yaşında bir kız çocuğunun daha olduğunu belirterek “O bana Fatih’in onu kucağına oturttuğunu anlatmıştı. Bu da benim yaşadığım olay ile aynı gün oldu” dedi.

İfadede bulunan uzman ise Y.A.’nın ifadesinde cinsel istismara uğradığına ilişkin detayların olduğu bu beyanların da çevresel detaylarla desteklendiği belirterek, Y.A.’nın ifadesinin güvenilir olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Perşembe akşam gözaltına alınan Fatih Nurullah, Pazartesi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Nurullah’ın tutuklanmasına karar verdi.

Dava dosyasında Y.A.’nın ifadesinin haricinde Fatih Nurullah’ın Y.A.’nın babasıyla yaptığı ve yaşananları kısmen de olsa itiraf ettiği telefon görüşmesine ait ses kaydının olduğu da öğrenildi.

AİLE TEDİRGİN

Odatv’ye bilgi veren yargı kaynakları, Y.A.’nın ailesinin can güvenliklerinden endişeli ve çaresiz olduklarını söyledi. Kaynakların aktardığına göre tarikat müritleri aileyi, küçük kızın ifadesini değiştirmesi için ölümle tehdit ediyor.