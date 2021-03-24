Tepkiler çığ gibi... AKP kongresi müzisyenleri isyan ettirdi

24 Mart 2021 Çarşamba, 12:22

AKP 7. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Kongre için Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle yüzlerce partili başkent Ankara'ya taşındı. Erdoğan'ın salona girişi adeta bir mitinge dönüştü.

Koronavirüs vaka sayılarının endişe verici noktaya ulaştığı günlerde AKP kongresinde tedbirlerin hiçe sayılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tepkilerini dile getirenler arasında, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana iş yapamayan müzisyenler de var.

CEYLAN ERTEM: BİZ OLSAYDIK...

Müzisyen Ceylan Ertem; Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, otobüslerle Ankara'ya giden partililerin görüntüsünü paylaşıp, "Bir tur aracında, el işaretini de şunlarla değiştir mesela, biz olsaydık, büyük cezalar yerdik müzisyen arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

Bir tur aracında, el işaretini de ???????şunlarla değiştir mesela, biz olsaydık, büyük cezalar yerdik müzisyen arkadaşlarım https://t.co/3QrPYqmujC — ceylan ertem (@ceylan_peace) March 24, 2021

REDD: SAHNE EMEKÇİLERİ İNTİHAR EDERKEN...

REDD grubunun, Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda ise "Sahne emekçileri çaresizlikten intihar ederken" ifadeleriyle, AKP'lilerin otobüslerle Ankara'ya gidişinin görüntüleri paylaşıldı.

sahne emekçileri çaresizlikten intihar ederken. pic.twitter.com/7UbSK3ROMX — Redd ?? (@reddseyirdefter) March 24, 2021

TAN TAŞÇI'NIN TEPKİSİ

Müzisyen Tan Taşçı ise sosyal medya hesabından, “Müzisyenlere sahne alma, gösteri yapma, toplaşma, oynaşma, para kazanma, hayatını devam ettirebilme, karnını doyurma, mutlu olma izni yok! Bu ablalar, abiler bu halde mitinglerde göbek atıyorlar! Maşallah. O dilinizden düşürmediğiniz Allah her şeyi görüyor dostum" diye yazdı.

Müzisyenlere sahne alma, gösteri yapma, toplaşma, kıpraşma, oynaşma, para kazanma, hayatını devam ettirebilme, karnını doyurma, mutlu olma izni yok! Bu ablalar, abiler bu halde mitinglerde göbek atıyorlar! Maşallah. O dilinizden düşürmediğiniz Allah her şeyi görüyor dostum ???? — Tan Taşçı (@TanTasci) March 24, 2021

Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle:

@geronimoapo: 81 ilden yöresel kovid mutasyonları ankarada buluşuyor. sonra onları karma bir şekilde yeniden ülkeye dağıtıyoruz. kolay gelsin...

@turgutckmak: sağlık çalışanları ne için çabalıyor, ben niye 1 yıldır okula gitmiyorum, onca esnaf niye kepenk kapattı #lebaleb

@sevgisucelik: Yazıklar olsun.. ben bu görüntü ve türevleri yüzünden eğitim dönemlerimi eksik bilgiyle, verimi düşük bir şekilde tamamlıyorum.

@VecdiGundogdu: Hiç mi insafınız, hiç mi vicdanınız, hiç mi Allah korkunuz yok... Millet virüsten kırılırken, sağlıkçılar gece gündüz kahramanca mücadele verirken, milletin gözünün içine bakıp #lebaleb kongrelere devam etmek, SÖZÜN BİTTİĞİ YER OLSA GEREK...

@FenerliOlduk: Bacanagim geçen ay 2 kişinin yan yana yemek yiyemedigi dönerci dükkanını kapattı. Sözün bittiği fotoğraf