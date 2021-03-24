AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'ne 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı

24 Mart 2021 Çarşamba, 13:04

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen siyasi parti temsilcileri merak konusu oldu.

Kongreye 11 siyasi partinin temsilcilerinin katıldığı öğrenildi. Davet üzerine salonda bulunan siyasi parti temsilcileri, özel bölümden kongreyi takip ediyor.

Kongreye katılım gösteren siyasi parti temsilcileri şöyle:

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Genel Başkan Yardımcıları, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mikail Şahin ile Ahmet Yelis, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi, Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, MHP'den TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Taşlıçay, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ile Hasan Bitmez, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ile MKYK üyesi Abdülkadir Yılmaz katıldı.