Melih Gökçek'in Dubai’de bir inşaat şirketi kurduğu ortaya çıktı

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

4 yıl boyunca süren ortaklığın ardından şirketin değer tespitinin yapılarak 2008’de, iş insanı Mehmet Nazif Günal’a 1.5 milyon dolara devredildiği belirlendi. Değer tespiti raporuna göre lüks ofis malzemeleri ve araçlar, alınan şirketin zarar ettiği, sürdürdüğü iki projeden birinde de zararda olduğu belirlendi.

Başkanlığı dönemindeki çok sayıda usulsüzlük yargıya taşınan Gökçek’in başkanlığı sırasında, belediye iştirakleri Metropol İmar AŞ ve ANFA’nın da ortaklığı ile Dubai’de bir inşaat şirketi kurulduğu ortaya çıktı. “Metropol Gulf Landscaping and Construction” adıyla, 2004’te kurulan şirkete Metropol İmar yüzde 25, ANFA ise yüzde 24 hisse ile ortak oldu. Kalan yüzde 51’lik hissenin ise Dubaili Buti Khalifa Buti Bin Darwish’e ait olduğu belirtildi. ANFA’yı temsilen daha sonra Osmanlıspor’a dönüşen Ankaraspor’un eski başkanlardan olan İsmail Hilmi Gökçınar, Metropol İmar’ı temsilen de Ankaraspor’un yöneticilerinden olan Cahit Duru tam yetkili kılınırken, genel müdür olarak ise yüzde 51 hisse Dubalili iş insanına ait olmasına karşın Bülent Alan getirildi.

GÜNAL’A DEVREDİLDİ

Şirketin sermayesi ise 1 milyon 280 bin 963 dirhem olarak belirlendi, bir yıl sonra sermayesi 2 milyon dirheme çıkarıldı. Metropol İmar sermaye artırımı nedeniyle şirkete 60 bin dolar gönderirken, 2006’da da 38 bin 224 dolar gönderme kararı aldı. Ancak şirketteki belediye iştiraklerine ait hisseler için 2008’de satış kararı alındı. Metropol İmar adına dönemin yönetim kurulu başkanı Ali Sabit Aksoy yetkilendirildi. Metropol İmar ve ANFA, aynı yıl toplam yüzde 49 olan hisselerini Gökçek’e yakınlığı ile bilinen iş insanı Mehmet Nazif Günal’a devretti. Değer tespitine ilişkin rapora göre şirkete yüksek meblağlar karşılığında koltuk, masa, halı gibi lüks ofis malzemeleri, mobilya takımı, elektronik cihazlar, son model araçlar ve vinç alındı. Ayrıca şirketin, taşıt kredisi borcu olduğu ve halihazırda 1 milyon 157 bin 642 lira zarar ettiği tespit edildi. “Şirketin merkezinin Dubai’de bulunması ve Dubai’de vergi olmaması nedeniyle herhangi bir vergi mükellefiyeti olmadığı” da rapora yansıdı.