Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün evliliklerini noktaladı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:38

Ünlü oyuncu Memet Ali Alabora ile oyuncu eşi Pınar Öğün boşandı.

2009'da Ankara Tren Garı'nda aile bireylerinin katıldığı nikah töreni ile dünyaevine giren çift, bir süredir Galler'de yaşıyordu. Alabora ve Öğün ikilisi, boşanma haberini sosyal medya hesapları Instagram üzerinden yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu.

43 yaşındaki Alabora ile 36 yaşındaki Öğün, Instagram hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak İngiliz ve ve Türkçe olarak, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık)" dedi.

"ÇOK MUTLU OL"

Pınar Öğün, kendi hesabından yayımladığı mesajda Alabora'ya, "Çok mutlu ol. Aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim" sözleriyle seslendi.