Memleket Partili Mudanya Belediye Meclisi Üyesi darbedildi
Mudanya Belediye Meclisi'nin Memleket Partili üyesi Mehmet Er, 2 kişinin saldırısına uğradı.
Mudanya'nın Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi’nde iki kişi, yolunu kestikleri ve sözlü sataşmada bulundukları Mudanya Belediye Meclisi'nin Memleket Partili üyesi Mehmet Er’i darbetti.
Burnu kırıldığı ve başına aldığı darbe sonucu kafasına dikiş atıldığına yönelik darp raporu alan Er, Mudanya Belediyesinde çalıştığı öğrenilen H.Ö. İle O.T’den şikayetçi oldu.
Memleket Partisi il ve ilçe yöneticileri, konunun takipçisi olduklarını belirterek, saldırıyı kınadı.
Partisinin il ve ilçe başkanlığı binası açılışı için 18 Haziran'da Bursa'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'den partisine katılan Mehmet Er'e rozetini takmıştı.
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