Muharrem İnce için "Siyasi yasak" talebi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.
1 Temmuz'da görülen duruşmada, İnce'nin 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve siyaset yasağı getirilmesi talep edildi.
"KARA LEKE"
Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; Muharrem İnce, 8 yıl önce CHP grup başkanvekili olduğu dönemde Ergenekon davasını izlemek üzere Silivri'deki duruşmaya katılmıştı. İnce duruşmada çıkan tartışma sırasında, salonda görevli üsteğmeni kendisine müdahale etmeye çalışması üzerine iteklemişti. Bunun üzerine İnce hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, 2016 yılında anayasada yapılan değişiklikle dokunulmazlığının kaldırılması üzerine dava açılmıştı.
İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, Ergenekon'a bakan mahkeme heyetinin 'FETÖ'den ihraç edildiğini, üsteğmenin de şikayetçi olmadığını hatırlatarak, "Talebin mahkeme tarafından kabulü halinde, verilecek karar Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçecektir" dedi.
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