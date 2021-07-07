Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler: "Hakkımı helal etmiyorum"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Çanakkale İl Başkanlığının açılışını yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Çanakkale İl Başkanlığının açılışını yaptı. Aynalı Çarşı ve Çarşı Caddesi esnafını ziyaret eden İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde CHP tarafından hazineden alınan paranın harcanmadığını öne süren İnce, "Seçim gecesi neredeydim? Çünkü, bunlar sandığa sahip çıkmadı. 12 bin sandığa gözlemci koymadılar. Sistemleri çöktü, bana bilgi veremediler. Sonra da iftirayı bana attılar. Bunlarda benim hakkım var. Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na televizyonda tartışma önerisini yineleyen İnce, şöyle konuştu:
"Bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu sıkça söylüyor; 'Sayın Erdoğan, gel karşıma televizyonda tartışalım'. Ben de bunu doğru buluyorum. Ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkmalıdır, ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı ile televizyonda milletin gözünün önünde tartışmalıdır. Doğru buluyorum ama benim de bir teklifim var. Sayın Kılıçdaroğlu, beraber televizyona çıkalım, ben CHP'den neden ayrıldım, milletin gözünün önünde bir tartışalım olur mu? Kim haklıymış bir görelim. Beraber konuşalım bunu. Millet kime hak verirse kabul. Millet sana hak verirse kapatırız dükkanı, canını sıkma ama emin ol sen dükkanı kapatmak zorunda kalırsın."
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