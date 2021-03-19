Memur-Sen toplu sözleşme masasından ‘tek yetkili’ olmak istiyordu

19 Mart 2021 Cuma, 04:00

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Her ikisi oldukça önemli metinler ancak kamu görevlileri yönüyle de bazı eksiklikler barındırıyor. Bu metinlerde kamu görevlilerine, sendikal zemine ve kamu personel mevzuatına dönük irade ve hedefler de bekliyorduk” diye konuştu.

Yalçın, paketlerde yer almayan taleplerinin neler olduğunu ise genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında açıkladı.

KAMUDA KILIK KIYAFET SERBESTİSİ

Memur-Sen bir süredir kamuda kılık kıyafetin serbest olması için talepte bulunuyor. Ayrıca toplusözleşme masasında da yetkili konfederasyon olarak sadece kendilerinin olmasını, Türkiye Kamu-Sen ile KESK’in görüşmelere katılmamasını talep ediyor. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu- sözleşme Yasası’nda bu yönde değişiklik yapılmasını istiyor.

Yalçın, şu vurguları yaptı: “Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi ve sözleşmelilik garabetinin bitmesi, kılık kıyafet serbestisinin hayata geçmesi, 4688 yönüyle yasadaki eksikliklerin giderilmesi, masadaki fazlalıkların törpülenmesi bağlamında bir eylem plan ve hedef olmaması ciddi sıkıntıdır.”

Yalçın ayrıca, “Gelir vergisiyle ilgili beklentiyi karşılayan, seyyanen zam talebini değerlendirmeye alan, ek gösterge ve ödeme gibi konularda yakın dönemli hedef ortaya koyan bir kurguya yer verilmemesi ekonomi reform paketinin yanlış olmasa da eksik olması sonucunu doğuracaktır” dedi.