Memur-Sen, toplusözleşme öncesinde yeniden harekete geçti

03 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki heyet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti. Ertelenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının bir an önce yapılmasını isteyen Memur-Sen, ağustosta gerçekleştirilecek olan toplusözleşme görüşmeleri öncesinde yasada da değişiklik talep etti.

Görüşmede yazılı metin de sunan Memur-Sen, toplusözleşme masasında sadece “yetkili konfederasyon ile yetkili sendikaların” bulunmasını istiyor. Bu da masada sadece Memur-Sen’in olması, Türkiye Kamu-Sen ile KESK’in görüşmelere katılamaması anlamına geliyor.

Yine Memur-Sen’in talepleri içerisinde toplusözleşme ikramiyesinin yetkili sendika üyelerine bir kat artırımlı verilmesi de bulunuyor. Bunun dışında Memur-Sen, toplusözleşmeden yararlanmak isteyen sendika üyesi olmayan memurların “dayanışma aidatı” ödemelerini de talep ediyor.

Görüşmede Selçuk, martta yapılacak olan KPDK toplantısının öne çekilebileceğini bildirdi. Yasa gereği toplusözleşme masasında en fazla üyeye sahip 3 memur konfederasyonu ile yetkili sendikalar yer alıyor. Son istatistiklere göre bunlar Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile KESK. Halen yetkili konfederasyon ise Memur-Sen.

KILIK-KIYAFETTE DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Memur-Sen, toplusözleşme dışında memurların görevdeki kılık ve kıyafetlerini düzenleyen yönetmeliğin de değiştirilmesini istedi. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 1. maddesinde düzenlemenin amacı şöyle açıklanıyor: “Bu yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.”

Memur-Sen, bu konuda uzun süredir “sivil itaatsizlik eylemi” yapıyor. Saç, sakal, kravat, giysi konusundaki düzenlemelerin kaldırılmasını istiyor.