Memur-Sen üye kaybetti

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Her yıl temmuz ayında yayımlanan tebliğ, bu yıl salgın nedeniyle yasa değişikliği yapılarak ertelenmişti. Temmuz 2019 ve Eylül 2020 istatistikleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

- Geçen yıl 2 milyon 549 bin 94 olan toplam memur sayısı bu yıl 2 milyon 633 bin 931’e çıktı. Geçen yıl 1 milyon 702 bin 644 olan toplam sendikalı memur sayısı 1 milyon 723 bin 623’e yükseldi. Oran olarak ise sendikalı memur sayısı yüzde 66.79’dan yüzde 65.44’e indi..

- En fazla üyeye sahip ilk 4 konfederasyonda sıralama değişmedi. İlk sıradaki MemurSen’in üye sayısı 1 milyon 19 bin 853’ten 1 milyon 13 bin 920’ye indi. İkinci sıradaki Türkiye Kamu-Sen’in üye sayısı 413 bin 339’dan 426 bin 100’e çıktı.

- Üçüncü sıradaki KESK’in üye sayısı 137 bin 606’dan 137 bin 242’ye geriledi. Birleşik Kamuİş’de ise üye sayısı 67 bin 273’ten 69 bin 794’e çıktı.

- Bu verilere göre MemurSen, Türkiye Kamu-Sen ile KESK, Üçlü Danışma Kurulu’na katılma hakkı elde etti. Memurlarla hükümet gelecek yıl ağustosta toplusözleşme masasına ise yine Memur-Sen oturacak.

- AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 40 binlerde üyeye sahip Memur-Sen hızla büyüyerek 1 milyonu aşmıştı. Son istatistiklere göre ise uzun yıllar sonra ilk kez 6 bin üye kaybetti.

- 11 hizmet kolunun tamamında yine en fazla üyeye sahip sendikalar Memur-Sen’e bağlı sendikalar.

Bu nedenle de Memur-Sen’e bağlı sendikalar hizmet kollarının tamamında yetkili sendika konumunda bulunuyor.