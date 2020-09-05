Memur-Sen üye kaybetti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın memur konfederasyon ve sendikalarının üye sayılarına ilişkin tebliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Her yıl temmuz ayında yayımlanan tebliğ, bu yıl salgın nedeniyle yasa değişikliği yapılarak ertelenmişti. Temmuz 2019 ve Eylül 2020 istatistikleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuçlar şöyle:
- Geçen yıl 2 milyon 549 bin 94 olan toplam memur sayısı bu yıl 2 milyon 633 bin 931’e çıktı. Geçen yıl 1 milyon 702 bin 644 olan toplam sendikalı memur sayısı 1 milyon 723 bin 623’e yükseldi. Oran olarak ise sendikalı memur sayısı yüzde 66.79’dan yüzde 65.44’e indi..
- En fazla üyeye sahip ilk 4 konfederasyonda sıralama değişmedi. İlk sıradaki MemurSen’in üye sayısı 1 milyon 19 bin 853’ten 1 milyon 13 bin 920’ye indi. İkinci sıradaki Türkiye Kamu-Sen’in üye sayısı 413 bin 339’dan 426 bin 100’e çıktı.
- Üçüncü sıradaki KESK’in üye sayısı 137 bin 606’dan 137 bin 242’ye geriledi. Birleşik Kamuİş’de ise üye sayısı 67 bin 273’ten 69 bin 794’e çıktı.
- Bu verilere göre MemurSen, Türkiye Kamu-Sen ile KESK, Üçlü Danışma Kurulu’na katılma hakkı elde etti. Memurlarla hükümet gelecek yıl ağustosta toplusözleşme masasına ise yine Memur-Sen oturacak.
- AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 40 binlerde üyeye sahip Memur-Sen hızla büyüyerek 1 milyonu aşmıştı. Son istatistiklere göre ise uzun yıllar sonra ilk kez 6 bin üye kaybetti.
- 11 hizmet kolunun tamamında yine en fazla üyeye sahip sendikalar Memur-Sen’e bağlı sendikalar.
Bu nedenle de Memur-Sen’e bağlı sendikalar hizmet kollarının tamamında yetkili sendika konumunda bulunuyor.
Video Haberler
- İmamoğlu çiftinden dikkat çeken paylaşım
- Show TV'de 'Cumhuriyet' sözcüğüne sansür!
- Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu
- 40 yıllık yerinden apar topar çıkardılar
- Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
- Aytaç Ünsal hastaneden böyle çıktı
- Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
- İşportacı ile zabıta memurları arasında yumruklu kavga
- Fesli Kadir’le de görüntüleri ortaya çıktı
- Başkent'te skandal görüntüler! Yavaş talimat verdi