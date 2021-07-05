Memur ve emekli zam, işçi pazarlık için TÜFE sonuçlarını bekliyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Milyonlarca memur, işçi, emekli ile iktidar TÜİK tarafından bugün saat 10.00’da açıklanacak 2021 yılı haziran ayıyla ilgili tüketici enflasyonu (TÜFE) verilerini bekliyor. İşte nedenleri:

- Memur ve memur emeklisi: Bu yıl için hakem kurulu kararı ile memur ve memur emeklisine yüzde 3+3 zam verildi. Ancak yüzde 6.39’a ulaşan ilk beş aylık enflasyon, bu kesime verilen toplam zammı bile aştı. Sözleşme gereği bu nedenle enflasyon farkı alacaklar. O da 6 aylık periyotlarla belirleniyor. İlk 6 aylık TÜFE hem enflasyon farkını belirleyecek hem yılın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 3’lük zamla birlikte maaşların hangi oranda artacağını ortaya koyacak.

- İşçi ve Bağ-Kur emeklileri: Bu kesim ise 6 ayda bir gerçekleşen enflasyona göre maaş artışı alıyor. Bugün açıklanacak 6 aylık TÜFE bu kesimin ilk 6 ay için ne kadar zam alacağını gösterecek. Bu emekliler ocakta önceki 6 aylık TÜFE’ye göre yüzde 8.36 zam almıştı. Bu zam da geçen 6 ayda dikkat çekici şekilde eridi.

- İşçiler: Bugün açıklanacak 6 aylık TÜFE, iktidarın işçi toplusözleşmesinde masaya getireceği zam oranını da netleştirecek. Taşerondan geçenlerle birlikte kamudaki yaklaşık 700 bin işçi zam bekliyor. Türk-İş ile Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam istedi. Mayısta yıllık enflasyon yüzde 16.59 oldu. İşçi, yıllık TÜFE’nin üzerinde zamda ısrarlı. İktidar ise masaya 6 aylık enflasyonu dikkate alarak gelecek. Bu nedenle pazarlık görüşmelerinin zorlu geçmesi bekleniyor. İktidar, bu ay işçi sözleşmesini bağıtlamak istiyor. Çünkü ağustosta memur toplusözleşmesi başlayacak.