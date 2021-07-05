Memur ve emekli zam, işçi pazarlık için TÜFE sonuçlarını bekliyor
Haziran ayıyla ilgili TÜFE, TÜİK tarafından bugün saat 10.00’da açıklanacak.
Milyonlarca memur, işçi, emekli ile iktidar TÜİK tarafından bugün saat 10.00’da açıklanacak 2021 yılı haziran ayıyla ilgili tüketici enflasyonu (TÜFE) verilerini bekliyor. İşte nedenleri:
- Memur ve memur emeklisi: Bu yıl için hakem kurulu kararı ile memur ve memur emeklisine yüzde 3+3 zam verildi. Ancak yüzde 6.39’a ulaşan ilk beş aylık enflasyon, bu kesime verilen toplam zammı bile aştı. Sözleşme gereği bu nedenle enflasyon farkı alacaklar. O da 6 aylık periyotlarla belirleniyor. İlk 6 aylık TÜFE hem enflasyon farkını belirleyecek hem yılın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 3’lük zamla birlikte maaşların hangi oranda artacağını ortaya koyacak.
- İşçi ve Bağ-Kur emeklileri: Bu kesim ise 6 ayda bir gerçekleşen enflasyona göre maaş artışı alıyor. Bugün açıklanacak 6 aylık TÜFE bu kesimin ilk 6 ay için ne kadar zam alacağını gösterecek. Bu emekliler ocakta önceki 6 aylık TÜFE’ye göre yüzde 8.36 zam almıştı. Bu zam da geçen 6 ayda dikkat çekici şekilde eridi.
- İşçiler: Bugün açıklanacak 6 aylık TÜFE, iktidarın işçi toplusözleşmesinde masaya getireceği zam oranını da netleştirecek. Taşerondan geçenlerle birlikte kamudaki yaklaşık 700 bin işçi zam bekliyor. Türk-İş ile Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam istedi. Mayısta yıllık enflasyon yüzde 16.59 oldu. İşçi, yıllık TÜFE’nin üzerinde zamda ısrarlı. İktidar ise masaya 6 aylık enflasyonu dikkate alarak gelecek. Bu nedenle pazarlık görüşmelerinin zorlu geçmesi bekleniyor. İktidar, bu ay işçi sözleşmesini bağıtlamak istiyor. Çünkü ağustosta memur toplusözleşmesi başlayacak.
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