Memura ‘stokta kalmadı’ davası

10 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nde görülen davada süreç şöyle işledi: Samsun Adliyesi’nde mübaşir olarak görev yapan Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi Yılmaz Tuluk, giyecek yardımı talebinde bulundu.

Memurlara yapılacak giyecek yardımlarının “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nde kurum tarafından “ayni” olarak verileceği belirtiliyor. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemiyor.

Nakdi bir ödemede de bulunulamıyor. Yönetmelikte mübaşirler de giyecek yardımı yapılacak memurlar arasında sayılıyor. Buna rağmen Adalet Bakanlığı, Tuluk’un talebini “stokta giyecek bulunmadığı ve piyasadan da temin edilemediğini” gerekçe göstererek redetti.

Bunun üzerine Tuluk adına sendika tarafından açılan davada mahkeme kararını şöyle açıkladı: “Memurun hak kazandığı giyeceklerin temin edilerek kendisine ‘ayni’ olarak verilmesi gerekirken ‘stokta giyecek bulunmaması ve piyasadan temin edilememesi’ gerekçe gösterilerek ve bu yöndeki külfetin memura yüklenmesini doğuracak şekilde işlem yapılması hukuka aykırıdır.”

Adalet Bakanlığı’nın istinafa başvurarak karara itirazı üzerine dosyanın gittiği Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi de bakanlığın talebini kabul etmedi. Kararın giyecek yardımında keyfi uygulamaların önüne geçilmesini sağlayacağı belirtildi.