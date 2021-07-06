Menajeri açıkladı: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da

06 Temmuz 2021 Salı, 15:50

Burak Elmas yönetimi ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Radyospor'a konuşan Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan “Galatasaray ile anlaşmaya varıldı. Prodesürler hallediliyor. Hayırlı olsun diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Ntvspor'un haberine göre, Galatasaray, Ankara Keçiörengücü forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu için yaklaşık 1.5 milyon Avro bonservis bedeli ödeyecek. Genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Geçen sezon TFF 1.Lig'deki performansı ile dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, takımına 34 maçta 8 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.