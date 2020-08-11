Mensah'ta sürpriz gelişme
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Bernard Mensah Kayseri'deki evini boşalttı
Mensah'ın transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Bernard Mensah Kayseri'deki evini boşalttı.
Mensah'ın yakın çevresine "Gelecek yıl bu kentte oturmayacağım" dediği iddia edildi.
Ünlü oyuncunun 3.6 milyon Avro'luk bonsercvisi için Galatasaray kiralama ve ertesi yıl satın alma opsiyonu sunarken Fenerbahçe ve Beşiktaş bonservis indirimi istemişti. Kayserispor yönetimi ise teklifleri değerlendiriyor.
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