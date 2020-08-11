Mensah'ta sürpriz gelişme

11 Ağustos 2020 Salı, 11:48

Mensah'ın transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Bernard Mensah Kayseri'deki evini boşalttı.



Mensah'ın yakın çevresine "Gelecek yıl bu kentte oturmayacağım" dediği iddia edildi.

Ünlü oyuncunun 3.6 milyon Avro'luk bonsercvisi için Galatasaray kiralama ve ertesi yıl satın alma opsiyonu sunarken Fenerbahçe ve Beşiktaş bonservis indirimi istemişti. Kayserispor yönetimi ise teklifleri değerlendiriyor.



