Menzilci Edizer'in hedefi bu kez Bakan Gül: "Bir hafta sabredeceğim..."

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:47

Medeni Kanun ve laikliğe karşı büyük tepki çeken sosyal medya paylaşımlarının ardından açığa alınan GATA'nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer, bu kez Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik çıkışıyla gündem oldu.

Pandemi genelgelerini eleştiren bir açıklama yapan ve konuyla ilgili res'en soruşturma başlattığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'a göndermede bulunan Edizer, Twitter hesabı üzerinden etiketlediği Bakan Gül'e konuyla ilgili olarak şöyle seslendi:

"Abdülhamit Gül! Üzerine vazife ve haddin olmadığı halde Dr. Ali Edizer'e "ŞAKLABAN" demiştin de seni Seyda Muhammed Emin Er Hazretlerinin (ksa) hatırına vermiştim ya! Şimdi bir hadsiz savcının çıkardığı fitne konusunda neden sesin çıkmıyor, üstüne vazifeyken?"

Edizer, konuyla ilgili bir başka paylaşımında da "Savcı meselesinde bir hafta sabredeceğim. Engellediğim bazı sözde dindar - hakikatte provokasyonların dolgu malzemesi - ahmaklara o zaman da bir şey söylemeyeceğim. Zira ahmaklara cevap caiz değildir. Ama akıl sahipleri için yazacak çok şeyim olacak inşallah!" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Edizer'in Medeni Kanun'la ilgili sözlerine "Başhekim yardımcısı olmuşsun, sen tiyatro ya da şaklabanlık yapacaksan çok güzel sahneler var, oraya gidersin." diye tepki göstermişti.

Hakkında açılan soruşturma kapsamında GATA'daki görevinden açığa alınan Edizer'in 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı.

İşte Edizer'in paylaşımları: