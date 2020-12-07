Genel müdürden Menzil paylaşımı!

İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Menzil "şeyh"i Abdulbaki Erol'a atfedilen sözü sosyal medya hesabından paylaşıp sonuna da Erol için kullanılan "Gavs-i Sânî" imzasını attı.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2020 Pazartesi, 17:11
Genel müdürden Menzil paylaşımı!
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Son dönemde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu dairelerinde kadrolaştığı yönünde birçok habere konu olan Menzil cemaatinin izine bu kez İçişleri Bakanlığının tepesinde rastlandı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Twitter hesabından "Helâl kazanmak, Başlı başına bir ibadettir.." diye paylaşımda bulundu.

Ancak Genel Müdür Aygöl'ün paylaşımının altında imza olarak koyduğu "Gavs-i Sânî (k.s)" ismi dikkat çekti. "Gavs-i Sani" (İkinci Gavs) ifadesinin Adıyaman'da bulunan Menzil "şeyh"i Abdulbaki Erol için kullanıldığı biliniyor.



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