Sağlık turizmine Menzil’in hastanesiyle başlamışlar

06 Ağustos 2020 Perşembe, 11:02

Sağlık Bakanlığı iştiraki olan ve geçen yıl kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A. Ş.’nin (USHAŞ) açıkladığı Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almaya Hak Kazanan Özel Sağlık Tesisleri listesinde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.



Sağlık Bakanlığı’nın ilk “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ni” Menzil Cemaati’ne ait olan Özel Emsey Hospital Hastanesi’ne verdiği ortaya çıktı.

MEDİPOL VE MEDİCAL PARK…

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almaya Hak Kazanan Vakıf Üniversitesi Sağlık Tesisleri Listesinde 2017 ile 2020 yılları arasında 24 vakıf üniversitesine yetki belgesi verildiği belirtildi.

Listede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin Sağlık Eğitim Uygulama Merkezi ve AKP’li Ethem Sancak’ın kardeşi Haydar Sancak’ın ortağı olduğu Medical Park Hastanesi de yer aldı. Ayrıca, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almaya Hak Kazanan Özel Sağlık Tesisleri listesinde de 698 hastane yer aldı.

AZERBAYCAN, IRAK VE ALMANYA’DAN “TURİSTLER”

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmine yönelik 2023 hedefini de 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar sağlık turizmi geliri olarak açıkladı. 2018 yılında sağlık turizmi kapsamında 551 bin 748 hastanın sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye geldiği ve yıl içerisinde Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların geldiği ilk üç ülkenin de sırasıyla Azerbaycan, Irak ve Almanya olduğu belirtildi.

Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği şehirlerin “İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Erzurum ve Yalova” olduğu ayrıca, elde edilen sağlık turizmi gelirinin 2018 yılında 1 milyar 110 milyon 843 bin ABD Doları’na ulaştığı açıklandı.















