Meral Akşener, 5 madde sıraladı: Hiçbir suç cezasız kalmayacak!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından partisinin 5 ilkesini yazdı. Akşener, "Hiçbir suç cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından TBMM'de partisinin grup toplantısından bölümler paylaşarak yaptığı açıklamada partisinin 5 ilkesini saydı. Akşener, "Tarafsız Cumhurbaşkanı, Çoğulcu Demokrasi, Katılımcı Yönetim, Güçlü Meclis, Kuvvetler Ayrılığı ve Güçlü Denetim, Hukukun Üstünlüğü ve Tam Bağımsız Tarafsız Yargı, Devlette Liyakat" maddelerini sıraladı.
Meral Akşener'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:
TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI
Birinci ilkemiz; Tarafsız Cumhurbaşkanı.Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız ve partiler üstü bir şekilde devleti ve milletin birliğini temsil edecek. Keyfi uygulamalarla elinden alınan yasama gücü yeniden Milletin Evi’ne yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne devredilecek.
ÇOĞULCU DEMOKRASİ, KATILIMCI YÖNETİM, GÜÇLÜ MECLİS
İkinci ilkemiz; Çoğulcu Demokrasi, Katılımcı Yönetim, Güçlü Meclis. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çoğulculuğa dayanarak; Çatışmacı, dışlayıcı siyasetin aksine uzlaşmacı ve kapsayıcı siyasetin yapılmasını sağlayarak demokrasimizi güçlendirecek.
KUVVETLER AYRILIĞI VE GÜÇLÜ DENETİM
Üçüncü ilkemiz; Kuvvetler Ayrılığı ve Güçlü Denetim. Kuvvetler ayrılığı her türlü vesayetin önüne geçebilecek en büyük bariyerdir. Devletin veya siyasetin hiçbir kurumu anayasa ve yasalardan aldığı yetkiyi aşarak başka bir kurum üzerinde vesayet kuramayacak.
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE TAM BAĞIMSIZ TARAFSIZ YARGI
Dördüncü ilkemiz; Hukukun Üstünlüğü ve Tam Bağımsız Tarafsız Yargı’dır. Milletimizin her bir ferdi şerhsiz, şartsız kanun önünde eşit olacak. Suç işlediğinde bağımsız ve tarafsız yargı önünde hukukun üstünlüğü prensibiyle adilce yargılanacak. Hiçbir suç cezasız kalmayacak.
DEVLETTE LİYAKAT
Beşinci ilkemiz; Devlette Liyakat. KPSS'den yüksek not aldığı hâlde mülakatta elenen gençlerimizin hakkı teslim edilecek. Devlette göreve siyasi otoriteye sadıklar arasından layıklar değil, layıklar arasından devlete ve millete sadık olanlar alınacak.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- 'Temizlik Benim İşim'de korkutan kaza
- Atatürk'e lanet okundu, Erdoğan dinledi!
- Venezuelalı gazeteciden Yıldırım ve Bakan iddiası
- Feci kazada ünlü oyuncu ölümden döndü
- Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
- Dikkat! Karantina süreleri değişti
- Peker'in videoları için çarpıcı yorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu
- Salda Gölü'nde korkutan görüntü