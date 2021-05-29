Meral Akşener, 5 madde sıraladı: Hiçbir suç cezasız kalmayacak!

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:04

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından TBMM'de partisinin grup toplantısından bölümler paylaşarak yaptığı açıklamada partisinin 5 ilkesini saydı. Akşener, "Tarafsız Cumhurbaşkanı, Çoğulcu Demokrasi, Katılımcı Yönetim, Güçlü Meclis, Kuvvetler Ayrılığı ve Güçlü Denetim, Hukukun Üstünlüğü ve Tam Bağımsız Tarafsız Yargı, Devlette Liyakat" maddelerini sıraladı.

Meral Akşener'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI



Birinci ilkemiz; Tarafsız Cumhurbaşkanı.Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız ve partiler üstü bir şekilde devleti ve milletin birliğini temsil edecek. Keyfi uygulamalarla elinden alınan yasama gücü yeniden Milletin Evi’ne yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne devredilecek.

ÇOĞULCU DEMOKRASİ, KATILIMCI YÖNETİM, GÜÇLÜ MECLİS



İkinci ilkemiz; Çoğulcu Demokrasi, Katılımcı Yönetim, Güçlü Meclis. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çoğulculuğa dayanarak; Çatışmacı, dışlayıcı siyasetin aksine uzlaşmacı ve kapsayıcı siyasetin yapılmasını sağlayarak demokrasimizi güçlendirecek.

KUVVETLER AYRILIĞI VE GÜÇLÜ DENETİM



Üçüncü ilkemiz; Kuvvetler Ayrılığı ve Güçlü Denetim. Kuvvetler ayrılığı her türlü vesayetin önüne geçebilecek en büyük bariyerdir. Devletin veya siyasetin hiçbir kurumu anayasa ve yasalardan aldığı yetkiyi aşarak başka bir kurum üzerinde vesayet kuramayacak.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE TAM BAĞIMSIZ TARAFSIZ YARGI



Dördüncü ilkemiz; Hukukun Üstünlüğü ve Tam Bağımsız Tarafsız Yargı’dır. Milletimizin her bir ferdi şerhsiz, şartsız kanun önünde eşit olacak. Suç işlediğinde bağımsız ve tarafsız yargı önünde hukukun üstünlüğü prensibiyle adilce yargılanacak. Hiçbir suç cezasız kalmayacak.

DEVLETTE LİYAKAT



Beşinci ilkemiz; Devlette Liyakat. KPSS'den yüksek not aldığı hâlde mülakatta elenen gençlerimizin hakkı teslim edilecek. Devlette göreve siyasi otoriteye sadıklar arasından layıklar değil, layıklar arasından devlete ve millete sadık olanlar alınacak.



