AKP Kurucu Üyesi Latif Cem Baran yayında coştu: Erdoğan ikinci Atatürk’tür!

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:35

AKP Kurucu Üyesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski avukatı Latif Cem Baran, "Cumhurbaşkanının liderliği, Türkiye’yi yeniden büyütüp, yeniden kurmuştur. Teşbihte hata olmasın Cumhurbaşkanı ikinci Atatürk’tür. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı olmazsa Türkiye çok içine kapanık, çok kötü günler yaşayacağını düşünüyorum" düşüncesini savundu.

Kanal 42 Televizyonu’ndaki bir programa katılan AKP Kurucu Üyesi Baran, Türkiye’nin büyük bir savaşa hazırlanması gerektiğini söyledi ve "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı olmazsa, Türkiye zora girebilir. Bir cesaret sergileyerek, Türkiye’nin nüfuz alanını artırdı" ifadelerini kullandı.

AKP'li Baran, açıklamalarına şöyle devam etti:

"BU BİR FORMAT OLMUŞTUR"



Biz, gerçekten büyük bir savaşa hazırlanmalıyız. Son Gazze’deki olaylar, ABD’nin İskeçe’deki, Girit’teki, Romanya’daki yığınağı, adalar ile ilgili Yunanistan’ın Fransa’nın uçak gemilerini göndermesi, Yunanistan’ın yeni yeni aldığı birçok savaş araç gereci, BAE’nin merkezinde yapılan istihbarat operasyonları, Türkiye içerisine yönelen istihbari fitneler, kargaşalar... Bunların hepsini değerlendirdiğimizde bunların hepsine karşı çıkacak ve bu organizasyonu sağlamca yapacak, 20 yıldır bunun tahkimatını yapacak bir adam görüyorum. Ben, Cumhurbaşkanını görüyorum, başka görmüyorum. Vatandaş olarak diğer kişilere güvenmem, çekinirim.

Türkiye’nin bir tasalluta uğrama oranının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bizimle ilgili hiç olumlu şeyler düşünmüyorlar. Biden geldiğinden beri, (umarım aklını başına devşirecek gelişmeler yaşarlar ABD’de) muhalefet heyecanlandı. Ondan sonra bu tarz hareketlenmeler arttı. Bunları görmek için özel bir zekaya gerek yok. Darbe heveslisi amirallerden bir tanesi ‘Biz, Türkiye işgal edilmesin diye muhalefeti iktidar yapmak istiyoruz’ demişti. Bu adam amirallik yaptı. Bu adamın herhalde boş konuşmaması lazım.

Türkiye’de her zaman için darbe heveslileri var. Allah için bir şey olmaz. Bu millet 15 Temmuz’da bunu gösterdi. Buna dur dedi, cesaretini koydu ortaya.

Ülkemi koruyacak lider, şu anki lider Recep Tayyip Erdoğan. Benim hiçbir vazifem yok. Hiçbir görev falan almış değilim. Birey olarak söylüyorum bunu.Onun dışında hiçbir siyasal tipi Türkiye’yi yönetebilecek, ülkeyi savunabilecek kalibrede görmüyorum. Birileri kaşını çatsa, bütün arkadaşlardan bahsediyorum Azerbaycan’a uçak gönderemezdi. Parmak sallasa, Suriye’den çekilirler.

Cumhurbaşkanının liderliği, Türkiye’yi yeniden büyütüp, yeniden kurmuş. Teşbihte hata olmasın Cumhurbaşkanı ikinci Atatürk’tür. Onun bu kararlılığı olmazsa bence Türkiye çok içine kapanık, çok kötü günler yaşayacağını düşünüyorum. Bu bir format olmuştur. Bundan sonra gelecek tüm liderler ya da siyaset yapacak adamların, o çizginin üzerine çıkması lazım. Rekor kırdı. Tayyip Erdoğan bir rekor kırmıştır. Onu egale edebilecek ya da onun üzerine çıkacak adamlar lazım.