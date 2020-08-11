Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararının kaldırılmasını istedi

11 Ağustos 2020 Salı, 14:38

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının ardından, hakkında 4 yıldır yürütülen ve gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında ifade vermek için bir kez daha Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Akşener’in avukatı Uğur Poyraz, başsavcılığa sunduğu dilekçede, 2016 yılında başlatılan, 1 yılı aşkın süredir de ‘Gizlilik Kararı’ altında sürdürülen soruşturmada, Akşener’in ifadesinin alınması için defalarca dilekçe verilmesine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirtti.

Başvurularına cevap dahi verilmediğini ifade eden Av. Poyraz, siyasi malzeme haline getirilen dosyanın tetkiki için Hâkimler ve Savcılar Kuruluna başvuru yaptıklarını da anımsattı.

"YERLİ VE MİLLİ" VURGUSU

“Uzun Süre Soruşturma Tehdidi Altında Bırakma” ile karşı karşıya olduklarını ve bunun gerek iç gerekse uluslararası hukukta yeri bulunmadığını belirten Av. Poyraz, dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ilişkin “yerli ve milli” vurgusu yaptığını da hatırlattı.

Dilekçede, şöyle denildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı’nın istihbarat birimleri ve gerekli kurumlardan bilgi almaksızın böyle bir açıklama yapması söz konusu olamaz. Belli bir dönem, tercih ve karar alma süreçlerine ilişkin yanıltıldığını defaatle dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı’nın, kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalarda aldatılma hassasiyetine kurumların ve birimlerin titizlik gösterdiklerini varsayıyoruz.

Sayın Başsavcılığınızın da aynı havuzlardan bilgi ve belge edindiği dikkate alındığında, Müvekkilim Sayın Meral AKŞENER’in;

- “Yerli ve Milli” olup olmadığı,

- “Yerli ve Milli” ise “Yerli ve Milli” hukukun neden uygulanmadığı,

- “Yerli ve Milli” hukukta Sayın Cumhurbaşkanı’na başka, Sayın Başsavcılığınıza başka bilgi ve belge verilip verilmediğini,

-Müvekkilim Sayın Meral AKŞENER, yerli ve milli ise 4 yıldır bu soruşturmayı yapanların, bekletenlerin, sündürenlerin, sulandıranların, siyasete malzeme olmasına sebebiyet verenlerin yerli ve milli olup olmadıklarının tespiti için;

Sayın Meral AKŞENER’in derhal, özenle ve önemle ifadesinin alınmasına,

Soruşturma dosyasına keyfi olarak gizem yaratmak için konulan “Gizlilik Kararının” kaldırılmasına,

Kaldırılacak “Gizlilik Kararı” sonrasında dosyanın aleniyeti ile birlikte; Soruşturma Savcısının ve ilgili kolluk birimlerinin 4 yıldır ne yaptığı ya da ne yapmadıklarının, ne kadar yerli ve milli olduklarının kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.”