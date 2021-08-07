Meral Akşener tavrını koydu: Terör üyeliği ile yargılanmalılar

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:05

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle kurulan Gündoğdu Mahallesi'ndeki koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Akşener, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınlarının kundaklama olup olmadığının araştırılarak, kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den brifing aldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Akşener, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

'YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI' TARTIŞMASI

Marmaris'ten Antalya'ya geldiklerini söyleyen Akşener, valiliklerin belediyeler ile koordineli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Yangın söndürme uçakları tartışmalarına değinen Akşener, "İki yangın bölgesinde aldığımız bilgi, arazöz ile itfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde uçak müdahalesinin daha etkili ve verimliği olduğu, ama helikopterlerle o derece sonuç alınamadığı" diye konuştu.

"SONUNA KADAR KOVALARIM"



Yangın nedeniyle mahallelerin yok olduğunu, evlerin yandığını dile getiren Akşener, böyle bir durumda herkesin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. İktidarıyla, muhalefetiyle herkesin imkanlarını, enerjilerini birleştirmesi gerektiğini ifade eden Akşener, "Beraberliğe, birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Bunu bozmaya kalkışacak olanları kamuoyunda sonuna kadar kovalarım, haberleri olsun" ifadelerini kullandı.

Akşener, yanan ormanların yerine de bir santim bile beton yapılmaması gerektiğini kaydetti.

"TERÖR ÜYELİĞİ İLE YARGILANMALIDIRLAR"



Yangın olaylarının çıkış sebebinin de bir an evvel araştırılması gerektiğini belirten Akşener, "Bu yangınlarda kundaklayanlar var ise derhal kundaklama olup olmadığına bakılmalı, bu konuda kanaat varsa derhal kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu konuda şeffaf olunmalıdır. Orman yangınlarına sebep olan ya da olacaklarla ilgili derhal arkadaşlarımız kanun teklifi verecekler, terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar."

Akşener daha sonra Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'ne giderek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.