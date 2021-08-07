Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun kim?

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:26

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, hayatını kaybeden eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ile AKP'nin eski Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aliye Uzun'un bağlantısından bahsetti.

Peker, Aliye Uzun'un Kuzu'yu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile aynı masaya oturttuğunu anlattı.

Peki Aliye Uzun kimdi?

FLÖRTLEŞTİKLERİNİ ANLATMIŞTI

Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'yi hâkim ve savcılara kurduğu baskısı sonucu tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski AKP milletvekili Burhan Kuzu, eski AKP Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aliye Uzun'un ismini vermişti.

Zindaşti, 2016 yılında tutuklandığında Aliye Uzun'a ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmış, Uzun'un kendisine 500 bin lira karşılığında vatandaşlık alabileceğini, AKP'de çevresi olduğunu söylediğini dile getirmişti.

Aliye Uzun, yyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile flörtleştiklerini ve vatandaşlık alabilmesi için ücret karşılığı aracılık ettiğini açıklamıştı.

Uzun, Zinaşti'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmesi için ücret karşılığı aracılık ettiğini ifade etmişti.

İDDİALAR ÜZERİNE KONUŞMUŞTU

İsmail Saymaz'a konuşan Aliye Uzun, Zindaşti ile Zorlu AVM'nin açılışında tanıştığını, yatırım yapmak istediğini söylediğinde kendisini Burhan Kuzu ile bir araya getirdiğini anlatmıştı.

Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından, "Dosyası kabarık, kimlik veremeyiz. Siz de uzak durun" dendikten sona görüşmeyi kestiğini söyleyen Uzun, Burhan Kuzu'nun 'Türk vatandaşlığı için kendisinden 650 bin TL istediği ve dergisine 100 bin lira ödediği' iddialarına da şöyle yanıt vermişti:

"Hayır, almadım. Çalışma prensibim şöyle: Sözleşme yaparım, ücret tayin edilir. Para iş bitince alınır. Dergi için galiba daha düşük bir rakam verdi ama vatandaşlıkla alakası yok. Dünyada danışmanlık firmaları var. Ben bu işten ücret alıyorum."

ERDOĞAN'LA FOTOĞRAFI VARDI

Uzun'un sosyal medya hesaplarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la çekilmiş fotoğrafları bulunuyordu.

Saray'da, Cumhurbaşkanı danışmanları ile hatta Binali Yıldırım ve eşi ile çekilmiş onlarca fotoğrafı vardı.