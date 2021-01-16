Meral Akşener, Türkiye'de yaşanan yoksulluğu anlattı: "Yurttaşa et alabiliyor musun diye sordum gözleri doldu"

16 Ocak 2021 Cumartesi, 21:10

Meral Akşener pandemiden önce de ekonominin kırılgan olduğunu fakat pandemi ile yurttaşların yoksullaştığını söyledi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"YURTTAŞLAR GIDA YARDIMI İSTİYOR"

"Esnafın, kadının, gencin, çiftçinin problemleri var. Onların da çok güzel çözüm önerileri oldu. Siyasetle uğraşan herkese, bu gezileri yapması tavsiyesinde bulunuyorum. Sonuç itibariyle onlardan gelen ve bizim çalışmalarımızla önerilerimizi iletiyoruz ama önerilerimizin çok dikkate alındığını söyleyemeyeceğim.

Evli ve genç bir hanım. 26 yaşlarında. Ne yapıyorsun diye sordum. Kendisinin günlük çalıştığını, kocasının pandemiden evvel işten atıldığını öğrendim. Eşi de bir markette çalışıyormuş. Bir de erkek çocukları var. Et alabiliyor musunuz diye sordum, yani haftada falan değil dedi. Böyle gözleri doldu. Genelde bana abla diyorlar. Meral Abla dedi, 50 gram alıyorum dedi. Böyle kaldım, yemek için sandım. Oğlum için alıyorum dedi. Son 15 gündür menemen, tarhana çorbası yapıyorlar. Menemeni, 2 yumurta, domates, biber, menemen yapıyorlar.

Çok kadın durdurdu. İlk defa böyle bir şey oluyor ve genellikle kulağıma gıda yardımı istendi. Kütahya’da hayvancılık yapılan bir ilçede, aksesuar satılan bir dükkanda. Siftah yaptınız mı dedim, bir tane kulaklık satmış.

"EN TEMEL KAYGI YOKSULLUK"

Haftada kaç kez et alıyorsunuz diye sordum. Abla sen ne eti diyorsun dedi. Ayda 1 alamıyoruz. Sözde Cumhurbaşkanlığı kavgasını kimse bana sormadı. Türkiye’de iktidar tarafından yapılan bir şablon var. Önce FETÖ’cülük sonra darbecilik işi devreye giriyor, sonra vatan hainliği, sonra da sözde Cumhurbaşkanlığı kavgası. Benim Anadolu’ya gitme nedenim de buydu. Sormuyorlar yani.

Şimdi Türkiye’de geçim derdi önde, daha önce olsa sorulurdu. Gazeteciler bana parti meseleleri ile ilgili soru sorduğunda, cevaplarken çok çekiniyorum. Yani o insanlar sanki hakaret ediyormuşum gibi geliyor. EBA ile ilgili müthiş bir tablet açığı var. Kadınlar kulağıma eğilip tablet yardımı istiyorlar.

Sağlıkçılarımıza ek gösterge sözü vardı. İşsiz gençler var. Z kuşağı aldı başını gitti. Herkes konuşuyor. Biz bu konuda konuşan ilk siyasi partilerden biriyiz. O kadar AVM'lerde ne okuyan ne de çalışan işsiz gençler var. NOİ diye bir harflendirmemiz var. Mahallelerde yaşayan, kendilerine ancak oto sanayi sitelerinde iş bulabilen gençler var. Bir de daha orta ve üstü ailelerin çocukları var. Hepsinin ortak kelimesi ‘zor’.

"AKP SEÇMENİ DE HUZUR İSTİYOR"

31 Mart seçimlerinin ardından gelen başarının, mutsuz, umutsuz ama ne olursa olsun bunlar gitmez diyen düşüncenin muhalif seçmenin, 31 Mart ile bu iş olabilir umudu pekişti. Yani, 24 Haziran ile ilgili konuşmamızda da onu söylemiştim. Birinci turda da bu iş halloldu gibi bakıldı.

Bu seçmenin tümü CHP, İYİ Parti seçmeni değil. Farklı siyasi görüşlerde ama hukuk ve adalet ile ilgili problemlerin yaşandığı, kayırmacılığın burnumuzun üstüne kadar çıktığı Türkiye’de insanların umudu pekişti. Şimdi gezdiğim yerlerde, bana bunu nasıl çözeceksiniz diye soruluyor. İnsanlar bıktı, siz de bıkmadınız mı? Ben CHP seçmeniyim diyor mesela esnaf, o da huzur istiyor. AK Parti seçmeni daha önce daha sert davranırlardı ama şimdi onlar da huzur istiyor.

"MİLLET İTTİFAKI SEÇMENLERİN TALEBİ İLE KURULDU"

Kendilerini Erdoğan’a beğendirmenin yolu olarak başkasına sövmeyi görüyor. Hele Bahçeli ile Erdoğan’ın birbirine söyledikleri kavgada söylenmez. İş çirkinleşti, derinleşti. Sonra bir gün bir şey değişti, her şey değişti ve bu iki insan yan yana geldi. Et tırnak oldular. Birliktelik kurdular.

24 Haziran’da 4, 31 Mart’ta 2 partiyiz. Biz bugüne kadar hiçbir zaman et ve tırnak olduk demedik. Siz seçmenlerin talepleri üzerine bir işbirliği yaptık. Et tırnak, mezara kadar laflarının uçuşmadığı, seçmenlerin talebi üzerine yapılan bir işbirliği."