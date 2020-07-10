Meral Akşener'den 'Ayasofya' paylaşımı
Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Ayasofya' paylaşımında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Akşener, "#AyasofyaCamii hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
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