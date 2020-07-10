Meral Akşener'den 'Ayasofya' paylaşımı

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Ayasofya' paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2020 Cuma, 23:34
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Akşener, "#AyasofyaCamii hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 


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