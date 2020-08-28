Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

28 Ağustos 2020 Cuma, 22:07

Halk TV’de Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Payzın'ın "Esnafı gezmeniz Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir nabız yoklama mı?" sorusuna yanıt verdi.

Akşener, "Türkiye'nin nefes almasına ihtiyacı var. Bunlar samimi gezilerim. Elbette aday olmayı çok isterim herkes gibi. Ama daha çok zaman var. Millet İttifakı'nın karşılıklı konuşacağı bir konu. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin geleceği ile oynamayacağım" dedi.

'CUMHURİYET DEĞERLERİYLE İLGİLİ BİR RAHATSIZLIKLARI VAR'

Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kısıtlanan ve tartışma konusu olan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleriyle ilgili “AK Parti'nin Atatürk ve Cumhuriyet değerleriyle ilgili bir rahatsızlıkları var. Atatürk’ün karşısına Abdülhamit’i, Cumhuriyet’in karşısına Osmanlı’yı, 30 Ağustos karşısına ise Malazgirt’i koydular. Oysa bunların hepsi bizim. Bu ayrıştırma dili, vatandaşın gerçek ihtiyaçlarının, gerçek gündeminin üstünü örten şal haline geldi" yorumunu yaptı

'VAHŞİ KAPİTALİZME İTİRAZ EDER'

Bir dönem ülkü ocaklarında yöneticilik yaptığını söyleyen esnafın "kapitalizm bizi sömürüyor" sözlerine karşılık "Ben 16 yaşından beri sınıfsal bakarım" diyen Akşener; "Bu arkadaşımız orada çalışıyor, kendisi esnaf değil. Aldığı para asgari ücret, evi kira. Bu çocuk ne yapar düşünün. Böyle bir durumda biraz okuyan yazan herkes, Türkiye'deki vahşi kapitalizme itiraz eder" diye konuştu.