Meral Akşener'den 'erken seçim' açıklaması

03 Temmuz 2020 Cuma, 15:08

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sözcü TV'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlıyor.

Erken seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, "Ben Sayın Erdoğan’ın masasında bir erken seçim seçeneğinin durduğuna inanıyorum ama yapar mı bilemem? Sayın Erdoğan’ın kararına bağlı. Ekim Kasım biri bir seçimin masasında olduğuna inanıyorum ama nasıl bir karar verir bilemem" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"CUMHUR İTTİFAKI MEZARA KADAR KADER BİRLİĞİ YAPMIŞ"

"Erdoğan’ın dünyadan haberi var mı yok mu bilemem ama sokaktan haberi yok. İki ittifak arasında önemli bir fark var. Cumhur İttifakı mezara kadar kader birliği yapmış birbiri içinde erimiş bir ortaklık. Sayın Bahçeli, sıfır sorumluluk ve maksimum yetki ile bu yapının içinde yer alıyor. İnfaz yasası; Sayın Erdoğan bağırtıla bağırtıla ikna edildi. Sayın Bahçeli partisinde bir soruşturma heyeti oluşturdu Sayın Kılıçdaroğlu’nu soruşturuyor.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE ÇALIŞMAK OLMAZ"

Dindarı da nefes almak istiyor seküleri de hele gençler. Vatandaş adalet istiyor, işsizliğe çare istiyor. Saadet Partisi’nin de DP’nin de İYİ Parti’nin de CHP’nin düşüncesi ortak ama çözümleri farklı. Müştereklerde buluşmuş bir yapıyız. Düşünün ki bir siyasi parti ana muhalefet partisinin genel başkanı için heyet kuruyor. Cumhur İttifakı ile çalışmak olmaz. Parlamenter sistemi söyleyen genel başkan olarak benim. Vatandaşta bunu görmüştüm. “Uçacaktık” diyerek bu sistemi getirenlerin iki senede ülkeyi getirdiği hal ortada. Bugün itibariyle 61.4 e çıktı vatandaşın parlamenter sisteme desteği. Sayın Erdoğan bu konuyla ilgili, Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Babacan da Davutoğlu da tamam dedi. Sadece Akşener ile konuşulacak bir şey değil, hep birlikte oturup çözülmesi gereken bir sorun.Halk TV’ye Tele1'e verilen cezaları görüyorsunuz. Bu hak mıdır?

YENİ PARTİLERLE İTTİFAK OLACAK MI?

Rahmetli Demirel’in bir sözü var. Doğmamış çocuğa don biçilmez diye. Yeni kurulan partiler için söylüyorum. Bir bütünlükte seçime gidilmesi gerek. Böyle baktığınızda Sayın Erdoğan seçilemeyecek gibi görünüyor. Bir dip dalgası geliyor. Pandemiye çok kritik yakalandık.

"MADIMAK VE BAŞBAĞLAR İÇİN ÖNERGE VERECEĞİZ"

Biz Madımak ve Başbağlar’ın birlikte görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki hafta her ikisini de soru önergesi olarak sunacağız. Benim Madımakla ilgili o dönem yazdıklarım ortada. Elbette bu yaşananlar katliam. Benim acım daha büyük, senin acın daha büyük diye bir şey yok.İçişleri Bakanı olduğum dönemde bu olayları araştırmaya çalıştım. Ben bakan oldum bir ay sonra 28 Şubat devreye girdi. Bir başka mecraya gitti her iş. Belge bilgi elimde olmadığı için bir şey diyemiyorum.

DARK AÇIKLAMASI

Dark’ın ikinci sezonunun yarısındayım. Hangi dizi olursa olsun haftada iki bölüm izlerim. Sindire sindire izlerim. Dark’ı çok ilginç buldum, dikkat edilirse bakış açıları var, alıştığımız türde bir dizi değil. Kemal Bey’in cevabı da çok hoştu. Anlaşarak yapmadık.

"SOSYAL MEDYAYI KAPATARAK ÇÖZEMEZSİNİZ"

Şimdi bu sosyal medyanın Erdoğan tarafından keyfi bir biçimde kapatılmaya çalışılması ciddiye alınacak bir şey. Sosyal medya geçmişte radyo gibi bugünün özgürlük alanıdır. Şimdi Esra Albayrak’ın doğumu üzerinden bir kampanya başlatıldı, bizler, sizler bu şekilde farklı iftira ve hakaretlere maruz kalmış kadınlarız. Albayrak’a yöneltilen hakaretlerin karşısında olduk. Daha önce Başak Demirtaş’a da benzer hakaretler edildi, bizler onların da karşısında olduk. Öte yandan sosyal medyada Nevşin Mengü’ye, Canan Kaftancıoğlu’na, bana yöneltilen hakaretlere herkes arkasını döndü görmezden geldi. Bu bir zihniyet meselesi, bunu sosyal medyayı kapatarak çözemezsiniz.

Ben bana hakaret eden, iftira atan herkesi dava ettim ve bu insanların hepsi beraat etti. Eşimi aldattığım bile söylendi, bunu söyleyen kişi bile beraat etti. Beraat kararı veren hakime hanım için ben çıkıp şunu diyebilirim, “Bu hakime hanım, bir kadına yakışmayacak şeyler yapıyor, kasetleri var”. Bunu söylemek serbest belli ki. Sayın Erdoğan neleri serbest bıraktığının farkında değil. Yani bugün Esra hanıma yapılan ne kadar çirkinse bize de yıllardır yapılanlar o kadar çirkindir.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRSEL

Özür dilemesinin anlamı yok benim için, ben hukuki haklarımı kullanacağım, uzlaşma falan da kabul etmiyorum. Kim olursa olsun, fikirlerine asla katılmadığınız bir insan da olsa ahlaki sınırları bilmeniz lazım. Ama bir dönüşüm başladı, “Ne yapsak yanımıza kâr kalır” diyerek hareket ettikleri bir dönemdeyiz.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Buğra Kavuncu’nun seçilmesini istemek gibi bir niyetim yok. Buraya da beni Buğra Bey getirdi. Ben Meral Akşener olarak bu partinin genel başkanlığına seçilmiş bir insanım İstanbul’da ikamet ediyorum. Diğer adayımız bana geldi aday olmak istiyorum dedi ben tamam dedim. Ersin Bey de benim atamamla gelmiş bir arkadaşımız. Buğra Bey’in atanmasında da benim imzam var. Benim istediğim belden aşağı propaganda yapan babamın oğlu olsa izin vermem anlayan anladı onu.