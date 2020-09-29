Merdan Yanardağ'a yurt dışı yasağı getirildi

29 Eylül 2020 Salı, 16:55

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’la ilgili haberler nedeniyle ifade verdi. Mahkemeye sevk edilen gazeteci Yanardağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yanardağ, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında yurt dışı yasağı ve her pazar günü karakola imza verme zorunluğu getirildiğini duyurdu.

Yanardağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulduğu ve her pazar günü karakola imza verme zorunluluğu getirildiği bildirildi. Gerekçe; Ankara Başsavcısı'nın nikah haberini yayınlamak youyla hedef göstermek. Savcının daha önce baktığı davalardan söz etmek. İnanılmaz ama böyle..

Fethullahçı Çete'nin 2009'da koydurduğu ve 7 yıl süren yurt dışına çıkış yasağından sonra, şimdi de AKP iktidarının yargısı yurt dışına çıkış yasağı koydu, iyi mi!.. Her dönemde doğruda durmanın bedeli bu demek ki.. Devlette ve yargıdaki bozulma hiç bu düzeye ulaşmamıştı."