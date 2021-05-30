Merih Demiral: ‘Şampiyon Kocaeli’
Kocaeli takımı alt yapısında yetişen Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu ile fotoğrafını paylaşarak sosyal medyadan Kocaelispor’un şampiyonluğunu kutladı.
Juventus’ta forma giyen Merih Demiral ve Galatasaray’ın genç golcüsü Kerem Aktürkoğlu, memleketleri olan Kocaeli’nin şampiyonluğunu kutlamayı unutmadı.
Genç milliler, Kocaelispor’un şampiyonluğunu sosyal medyadan yaptıkları şu paylaşım ile kutladı:
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