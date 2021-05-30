Merih Demiral: ‘Şampiyon Kocaeli’

Kocaeli takımı alt yapısında yetişen Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu ile fotoğrafını paylaşarak sosyal medyadan Kocaelispor’un şampiyonluğunu kutladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2021 Pazar, 14:24
Merih Demiral: ‘Şampiyon Kocaeli’
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Juventus’ta forma giyen Merih Demiral ve Galatasaray’ın genç golcüsü Kerem Aktürkoğlu, memleketleri olan Kocaeli’nin şampiyonluğunu kutlamayı unutmadı.

Genç milliler, Kocaelispor’un şampiyonluğunu sosyal medyadan yaptıkları şu paylaşım ile kutladı:



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