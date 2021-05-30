Merih Demiral: ‘Şampiyon Kocaeli’

30 Mayıs 2021 Pazar, 14:24

Juventus’ta forma giyen Merih Demiral ve Galatasaray’ın genç golcüsü Kerem Aktürkoğlu, memleketleri olan Kocaeli’nin şampiyonluğunu kutlamayı unutmadı.

Genç milliler, Kocaelispor’un şampiyonluğunu sosyal medyadan yaptıkları şu paylaşım ile kutladı:



