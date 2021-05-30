Mugello'daki kaza sonrası Moto3 sürücüsü Dupasquier yaşamını yitirdi

Mugello'daki İtalyan Grand Prix'si sıralama turlarında korkunç bir kaza yapan Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2021 Pazar, 13:14
Mugello'daki kaza sonrası Moto3 sürücüsü Dupasquier yaşamını yitirdi
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19 yaşındaki sürücü, Mugello'daki Moto3 sıralama turlarında dokuzuncu virajda motosikletinin kontrolünü kaybedip kaza yapmıştı. 

Diğer kazazedeler Sasaki ve Alcoba olaydan yara almadan kurtulsalar da, Dupasquier'e olay yerinde müdahale yapıldı ve ardından Floransa'daki Careggi Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan açıklamada genç sporcunun yaşamını yitirdiği açıklandı.




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