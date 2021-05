Mugello'daki kaza sonrası Moto3 sürücüsü Dupasquier yaşamını yitirdi

19 yaşındaki sürücü, Mugello'daki Moto3 sıralama turlarında dokuzuncu virajda motosikletinin kontrolünü kaybedip kaza yapmıştı.

Diğer kazazedeler Sasaki ve Alcoba olaydan yara almadan kurtulsalar da, Dupasquier'e olay yerinde müdahale yapıldı ve ardından Floransa'daki Careggi Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan açıklamada genç sporcunun yaşamını yitirdiği açıklandı.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones



You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi