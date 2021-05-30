Mugello'daki kaza sonrası Moto3 sürücüsü Dupasquier yaşamını yitirdi
Mugello'daki İtalyan Grand Prix'si sıralama turlarında korkunç bir kaza yapan Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier yaşamını yitirdi.
19 yaşındaki sürücü, Mugello'daki Moto3 sıralama turlarında dokuzuncu virajda motosikletinin kontrolünü kaybedip kaza yapmıştı.
Diğer kazazedeler Sasaki ve Alcoba olaydan yara almadan kurtulsalar da, Dupasquier'e olay yerinde müdahale yapıldı ve ardından Floransa'daki Careggi Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan açıklamada genç sporcunun yaşamını yitirdiği açıklandı.
We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier— MotoGP™?? (@MotoGP) May 30, 2021
On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones
You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi
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