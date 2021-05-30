Mugello'daki kaza sonrası Moto3 sürücüsü Dupasquier yaşamını yitirdi

30 Mayıs 2021 Pazar, 13:14

19 yaşındaki sürücü, Mugello'daki Moto3 sıralama turlarında dokuzuncu virajda motosikletinin kontrolünü kaybedip kaza yapmıştı.

Diğer kazazedeler Sasaki ve Alcoba olaydan yara almadan kurtulsalar da, Dupasquier'e olay yerinde müdahale yapıldı ve ardından Floransa'daki Careggi Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan açıklamada genç sporcunun yaşamını yitirdiği açıklandı.







