Merkel koronavirüs önlemlerini sıkılaştırmaya hazırlanıyor

16 Kasım 2020 Pazartesi, 09:30

Angela Merkel’in bugün eyalet başbakanları ile bir araya gelerek ülke genelinde alınacak yeni önlemleri görüşmesi bekleniyor. Merkel’in korona kabinesi tarafından hazırlanan ve karara bağlanması beklenen ek önlemler kapsamında Noel tatiline kadar özel kutlamalardan kaçınılacak, komşuluk ilişkileri bir aileyle sınırlandırılacak, boş zamanları değerlendirmek için kalabalık mekanlardan kaçınılacak ve günübirlik turlar gezileri yapılmayacak. Toplu taşıma araçları gereksiz olarak kullanmayacak, halka açık alanlarda aile bireyleri dışında en çok 2 kişiyle bir ara gelinmesine izin verilecek.

OKULLAR AÇIK KALACAK

Yeni temas kısıtlamalarına rağmen okulların açık kalacağı, öğretmenlerin ve öğrencilerin okulda ders esnasında maske takma mecburiyeti olacağı belirtildi. Sınıf başına öğrenci sayısı yarıya düşürülecek, yaşlı ve hastalara Aralık ayından sonra ffp2 maskelerinin indirimli olarak tedarik etmeleri sağlanacak, yaşlı aile bireylerinden sağlıklarının korunması için izole edilmeden temasın azaltılması istenecek. Temas kısıtlamalarına uymayanlar ise cezalandırılacak.



Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saatte 10 bin 824 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesi ile toplam sayının 801 bin 327’ye yükseldiğini açıkladı.