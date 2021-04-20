Merkel’den Avrupa Konseyi üyesi ülkelere AİHM çağrısı

20 Nisan 2021 Salı, 18:05

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi oturumunda Almanya Başbakanı Angela Merkel, AİHM kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Konseyi üyelerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını "hızlı ve kapsamlı bir şekilde" uygulamaya çağırdı.

Merkel, AİHM kararlarının yavaşça ya da kısmen hayata geçirildiğine, bazen hiç uygulanmadığına tanık olunduğunu belirterek "Özellikle de insanlar haksız yere hapis yattıklarında kararların hayata geçirilmesi, söz konusu kişilerin serbest bırakılması daha da büyük aciliyet taşıyor" dedi.

‘ALARM OLMALIDIR’

AİHM kararlarına dayanak oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) de değinen Merkel, 1950 yılında imzalanan Sözleşme'nin, birey ve devletin rolüne dair yeni bir anlayışı yansıttığına işaret ederek "Sözleşme uyarınca vatandaşlar devletin bir objesi değildir, kapsamlı hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu nedenle hak ve özgürlüklerin bir üye ülkede tehlikede olması, Avrupa Konseyi açısından alarm olmalıdır" dedi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU YAPTI

Merkel konuşmasında hukukun üstünlüğünün önemine de vurgu yaptı. Avrupa'nın dış sınırları ve doğusunda, barış ve güvenlik, istikrar ve refahın sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirten Merkel, insan hakları ve temel hakların, ifade ve basın özgürlüğünün baskı altında olduğuna ve kısıtlandığına tanık olduklarını söyledi.

Merkel, temel haklar ve temel değerlerin demokratik devletlerin çekirdeğini oluşturduğunu belirterek "Bu hak ve değerlerin ayaklar altına alınmasına izin verir ya da göz yumarsak Avrupa projesinin kendisinin de sorgulanması riskini göze almış oluruz" diye konuştu.

Kaynak: DW Türkçe