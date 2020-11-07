Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

07 Kasım 2020 Cumartesi, 03:13

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak eski bakan ve Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın atanması kararına ilk tepki CHP PM üyesi Eren Erdem'den geldi.

Erdem sosyal medyadan şunları söyledi:

"Piyasa kurallarına göre davrananı görevden alır. Sarayın kurallarına göre davrananı da görevden alır. İyisi mi kapatın Merkez Bankasını... Nasılsa bir işe yaramıyor artık; rezervi de bitti... Az kaldı dostlar! İlk seçimde tüm bu kepazelik son bulacak... Türkiye normalleşecek... İstanbul’da, Ankara’da, Antalya’da, Adana’da, Mersin’de ve 31 Mart’ın tüm kalelerinde nasıl yenildiyse; ilk seçimde yine yenilecek! Türkiye nefes alacak... Az kaldı.