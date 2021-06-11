Merkez Bankası, Beklenti Anketi’nin ismini değiştirdi
Merkez Bankası, piyasanın enflasyon, faiz ve dolar kuru beklentilerini yansıtan 'Beklenti Anketi'nin ismini 'Piyasa Katılımcıları Anketi' olarak değiştirdi.
Merkez Bankası (TCMB), Beklenti Anketi’nin ismini Piyasa Katılımcıları Anketi olarak değiştirdi.
Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2001 yılından bu yana uygulanan Beklenti Anketinin ismi kamuoyu ve basında söz konusu anketin sonuçlarının TCMB'nin kurumsal beklenti ve tahminlerini yansıttığı yönündeki yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi amacıyla ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’ olarak değiştirilmiştir. Piyasa Katılımcıları Anketi finansal ve reel sektörde çalışan kişilerin enflasyon, döviz kuru, cari işlemler dengesi, büyüme ve faiz oranları gibi temel makroekonomik değişkenlere ilişkin kısa ve uzun vadeli beklenti/tahminlerini içermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin metodolojisi ve yayım tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu çerçevede Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarının TCMB'nin kendi tahmin ve beklentilerini yansıtmamakta olduğu, bu anketin finansal ve reel sektörde çalışan kişilerin tahminlerinden derlendiği bir kez daha hatırlatılmaktadır.”
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