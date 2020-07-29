Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin sunumunda yıl sonu enflasyon tahminini 1.5 puan artırarak, yüzde 8,9 olarak yaptı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:52
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara'da 'Enflasyon Raporu 2020-3' bilgilendirme toplantısında sunum yaptı. 

"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6.2 olacağı tahmin edilmektedir" diyen Uysal, "Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.


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