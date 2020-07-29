Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin sunumunda yıl sonu enflasyon tahminini 1.5 puan artırarak, yüzde 8,9 olarak yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara'da 'Enflasyon Raporu 2020-3' bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.
"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6.2 olacağı tahmin edilmektedir" diyen Uysal, "Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.
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