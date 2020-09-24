Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum

24 Eylül 2020 Perşembe, 14:33

Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 8.25'den yüzde 10.25 düzeyine yükseltti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Reislerinin kerameti kendinden menkul ekonomi teorileri çöktü, TCMB konvansiyonel politikalara döndü" değerlendirmesini yaptı.

Twitter hesabından kararı eleştiren Öztrak, şunları söyledi:

"Reislerinin kerameti kendinden menkul ekonomi teorileri çöktü, TCMB konvansiyonel politikalara döndü.

Ama bu yetmez buhranı çözmek için ayakları yere basan ekonominin içsel dayanıklılığını artıracak reformlarla desteklenen Orta Vadeli Programı açıklayın"