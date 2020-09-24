Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan arttırdı. Öztrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamda, "Reislerinin kerameti kendinden menkul ekonomi teorileri çöktü, TCMB konvansiyonel politikalara döndü" dedi.
Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 8.25'den yüzde 10.25 düzeyine yükseltti.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Reislerinin kerameti kendinden menkul ekonomi teorileri çöktü, TCMB konvansiyonel politikalara döndü" değerlendirmesini yaptı.
Twitter hesabından kararı eleştiren Öztrak, şunları söyledi:
"Reislerinin kerameti kendinden menkul ekonomi teorileri çöktü, TCMB konvansiyonel politikalara döndü.
Ama bu yetmez buhranı çözmek için ayakları yere basan ekonominin içsel dayanıklılığını artıracak reformlarla desteklenen Orta Vadeli Programı açıklayın"
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