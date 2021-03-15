Merkez Bankası kâr açıkladı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak aylardır, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eksi 600 milyon dolar olduğunu bildirerek hükümete "Merkez Bankası kasasından 128 milyar dolar, Bir kuru inat uğruna boş yere yakıldı. 128 milyar dolar nereye, nasıl, kimlerin imzasıyla satıldı?" diye sorarken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılında 34.5 milyar TL kâr açıkladı.
TCMB'nin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren 89. Hesap Dönemi bilançosu Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, TCMB geçen yıl 34 milyar 497.9 milyon TL dönem kârı elde etti. Bankanın bir önceki yıl kârı 44 milyar 732.8 milyon TL olarak açıklanmıştı.
TCMB'nin aktif toplamı 1 trilyon 244 milyar TL olurken, takipteki alacakları 11.5 milyar TL oldu.
Bankanın Bankalararası Para Piyasası işlemleri 13 milyar TL olarak gerçekleşti.
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