Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini arttırdı.
TCMB, bugün bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40’tan yüzde 50'ye çıkardı.
Yeni düzenlemeyle birlikte Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalelerinde (Geleneksel Yöntem) bankaların kotasyon swap limitleri vadesi gelmemiş toplam swap pozisyon limiti, döviz piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50'sine yükseltildi.
Böylece bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esneklikleri daha fazla artırılmış olacak. Düzenleme, 27 Mayıs'tan itibaren uygulanacak.
Video Haberler
- CHP'li Adıgüzel ile MHP'li Enginyurt birbirine girdi
- Muhtarlarla buluşan Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye gönderme
- Koronavirüs sıfırlandı mı, biter mi? sorusuna yanıt
- Nusret Gökçe’den Kim Kardashian’a 'lahmacun' göndermesi
- Parlamentoya damga vuran anlar! Başbakanı uyardılar
- Anahtarı almak istedi, hastanelik oldu
- Erdoğan'a 'vişivanka' sürprizi
- Show Haber ekibine saldırı anı kamerada
- Davutoğlu'ndan Mehmet Dişli iddiası
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi: 40 gözaltı