Son dakika... Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı
Son dakika... Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Buna göre, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.
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