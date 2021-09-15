Son dakika... Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı

Son dakika... Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 00:18
Son dakika... Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı
Abone Ol google-news
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Buna göre, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler