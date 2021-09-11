Alman bankasından, Merkez Bankası'na uyarı
Deutsche Bank, Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyon hedeflemesi yapacak bir lükse sahip olmadığını söyledi.
Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın söylem değişikliğinin yerel varlıklar için negatif olduğunu ve Merkez Bankası’nın çekirdek enflasyon hedeflemesi yapacak bir lükse sahip olmadığını söyledi.
Çekirdek enflasyonun Türkiye’de hanehalkı için iyi bir gösterge olmadığını belirten Deutsche Bank, çekirdek enflasyonun tüketici enflasyonu sepetindeki ağırlığının sadece yüzde 56,2 olduğunu vurguladı.
ARTIRMA RİSKİ BULUNUYOR
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Son dönemlerde döviz mevduatlarında yaşanan artışın büyük bir kısmının ihracat ve turizmden gelmesine rağmen dolarizasyonun arttığına dikkat çeken Deutsche Bank, fiyat baskısı ve TL’nin değer kaybetmesinin dolarizasyonu artırma riski bulunduğunu dile getirdi.
FİYAT BASKISI AZALACAK
Kredi büyümesinin yeniden hızlandığını vurgulayan banka, TCMB’nin makroihtiyati önlemler üzerinde çalıştığını belirtmesinin önemli olduğunu ve bu önlemler uygulandığı takdirde fiyat baskısının azalacağını söyledi.
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