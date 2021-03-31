Merkez Bankası'nda değişiklikler devam ediyor

31 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. 27 yıllık bankacılık ve finansal piyasalar deneyimi olan Duman, son olarak ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’in Türkiye Ofisi Genel Müdürü olarak görev yürütüyordu. Duman ayrıca 2015’ten beri Morgan Stanley Suudi Arabistan’ın Denetim Komitesinde.

Duman’ın, Başkan Şahap Kavcıoğlu ile daha önce Esbank’ta birlikte çalıştığına dikkat çekildi. Esbank’a 1999 yılında devlet tarafından el konulmuştu. Ancak Duman’ın Merkez Bankası sitesindeki özgeçmişinde Esbank’a hiç yer verilmemesi dikkat çekti. Bu arada görevden alınan Murat Çetinkaya daha önce Halk Yatırım ve Halk Portföy’de yöneticilik yapmıştı. Kavcıoğlu da daha önce Halk Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Kavcıoğlu ile Çetinkaya’nın arasının o dönemden bu yana bozuk olduğu da kulislerde dile getirilen iddialar arasında yer alıyor.

ERİŞAH ARICAN DETAYI



Yeni Başkan Yardımcısı Mustafa Duman ile ilgili dikkat çeken bir başka detay da Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü’nde yüksek lisansını yapmış olması. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Erişah Arıcan da bu üniversitede öğretim üyesiydi. Arıcan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da tez danışmanlığını yapmıştı.

Kulislerde Duman’ın MB’ye atanmasının ABD’ye mesaj olduğu yorumları yapılıyor. Morgan Stanley merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan uluslararası bir yatırım bankası olma özelliği taşıyor.