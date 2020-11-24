Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, koronavirüse yakalandı

24 Kasım 2020 Salı, 14:25

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri nedeniyle bu sabah yapılan Covid-19 testimin sonucunun pozitif çıktığını öğrendim. Genel sağlık durumum iyi. Tedavi sürecinde evimde olacağım." dedi. Başkan Şeniz Doğan, yurttaşları salgına karşı dikkatli olmaları için uyararak, "Hastalıktan korunmak için lütfen pandemi önlemlerine uygun davranalım." dedi.