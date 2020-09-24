Merkez’i 7.70’le bekliyor

24 Eylül 2020 Perşembe, 06:00

Küresel piyasalarda riskten kaçış, hafta başına göre yavaşlarken, yurtiçi piyasalarda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (TCMB PPK) bugün açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.

Küresel ekonomik toparlanma üzerindeki baskılar yatırımcıları tedirgin ederken ABD’de enflasyonun gerileyeceğine yönelik beklentiler doların küresel mali piyasalarda son iki ayın en yüksek seviyelerini görmesini sağladı.

EN KÖTÜSÜ TL

Uzmanlara göre, küresel risk iştahının yanında faiz kararı, iç piyasada özellikle dolar kurunun kısa vadeli yön arayışında belirleyici unsur olacak. Kararın ardından yurtiçinde hareketliliğin artacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Suriye’deki gerilim de öne çıkan diğer risk unsurları.

Institute of International Finance ise yayımladığı güncel bir raporda “Reel faizi anlamlı bir şekilde pozitife çıkaracak daha kuvvetli bir sıkılaştırma, piyasa modunu ve TL cinsi yatırım araçlarına yönelik risk iştahını geliştirmeye katkı sağlayabilir” dedi.

Dolar dün mali piyasalarda 7.6692-7.7099 arasında hareket ederken, zirve seviyesini de güncelledi. Avro ise dün 8.9490-9.0021 lira arasında işlem gördü. Yılbaşından bugüne bakıldığında dolar karşısında TL’deki kayıp yüzde 22 ile benzer para birimleri arasında en üstlerde yer buldu.