Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 17.3 milyar lira açık verdi

15 Haziran 2020 Pazartesi, 11:16

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayı merkezi yönetim bütçe rakamlarını açıkladı. Buna göre, bütçe 17,3 milyar lira; faiz dışı dengesi 7,64 milyar TL açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri 85,4 milyar TL, bütçe gelirleri 68,1 milyar TL ve bütçe açığı 17,3 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 75,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 7,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Mayıs ayında 12 milyar 52 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı Mayıs ayında 17 milyar 301 milyon TL açık verdi.

* 2019 yılı Mayıs ayında 4 milyar 116 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Mayıs ayında 7 milyar 637 milyon TL faiz dışı açık verildi.

* Merkezi yönetim bütçe giderleri mayıs ayı itibarıyla 85 milyar 446 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 9 milyar 664 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 75 milyar 782 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

* 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten mayıs ayında 85 milyar 446 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 83 milyar 603 milyon TL harcama yapılmıştı.

* Mayıs ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,7 iken 2020 yılında yüzde 7.8 oldu.

* Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre binde 2 oranında artarak 75 milyar 782 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 9 iken 2020 yılında yüzde 7.9 olmuştur.

* Vergi gelirleri mayısta yüzde 7.6 düşüş gösterdi. Kurumlar vergisi yüzde 41.7 arttı, gelir vergisi yüzde 28.4 düşüş gösterdi.

* Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 66.53 milyar TL açık vermiş iken 2020 Ocak-Mayıs döneminde 90.1 milyar TL açık verdi.

* 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 20.15 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 Ocak-Mayıs döneminde 25.01 milyar TL faiz dışı açık verildi.







