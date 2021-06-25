Mersin Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün mirasına sahip çıktı

25 Haziran 2021 Cuma, 12:04

Atatürk’ün ölümüyle beraber günbegün terkedilen çiftliğe sahip çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gazi Çiftliği'ni kadın üreticiler hizmet veren bir alana dönüştürdü. 30 Haziran'da açılışı yapılacak alana tüm yurttaşlar davet edildi.

Mersin Büyükşehir tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye'de kooperatifçiliğin ilk uygulandığı yer olan Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi; 1936 yılının Haziran ayında, 1500 TL’lik yatırımla Atatürk tarafından kuruldu ve Ulu Önderimiz, kooperatifin 1 No’lu üyesi olarak ülkemizde modern tarımın gelişmesi adına can suyunu veren ilk sermayedar olarak tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdı.Atatürk’ün ölümüyle beraber çiftlik günbegün terk edildi. Ziraat Teknik Okulu olarak inşa edilen bina ilkokula dönüştürülerek kullanıldı. Geride kalan yıllarda çiftlik restore edilmeye, müze haline getirilmeye çalışılsa da hak ettiği ilgiye mazhar olamamıştı.30 Haziran 2021 tarihinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silifke Kaymakamlığı protokolüyle kadın üreticilere eğitim veren atölyelere dönüştü, yeniden hayat buldu.

Atatürk’ün, 1925 yılında söylediği “Emek güçtür, güçlerinizi birleştirin.” sözlerini şiar edinerek kadın üreticilere ve kooperatifçilik kültürüne destek olacak bir alan haline geldi."