Mersin Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün mirasına sahip çıktı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1936 yılında kurulan Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi'ni yeniden canlandırdı.
Atatürk’ün ölümüyle beraber günbegün terkedilen çiftliğe sahip çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gazi Çiftliği'ni kadın üreticiler hizmet veren bir alana dönüştürdü. 30 Haziran'da açılışı yapılacak alana tüm yurttaşlar davet edildi.
Mersin Büyükşehir tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:
"Türkiye'de kooperatifçiliğin ilk uygulandığı yer olan Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi; 1936 yılının Haziran ayında, 1500 TL’lik yatırımla Atatürk tarafından kuruldu ve Ulu Önderimiz, kooperatifin 1 No’lu üyesi olarak ülkemizde modern tarımın gelişmesi adına can suyunu veren ilk sermayedar olarak tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdı.Atatürk’ün ölümüyle beraber çiftlik günbegün terk edildi. Ziraat Teknik Okulu olarak inşa edilen bina ilkokula dönüştürülerek kullanıldı. Geride kalan yıllarda çiftlik restore edilmeye, müze haline getirilmeye çalışılsa da hak ettiği ilgiye mazhar olamamıştı.30 Haziran 2021 tarihinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silifke Kaymakamlığı protokolüyle kadın üreticilere eğitim veren atölyelere dönüştü, yeniden hayat buldu.
Atatürk’ün, 1925 yılında söylediği “Emek güçtür, güçlerinizi birleştirin.” sözlerini şiar edinerek kadın üreticilere ve kooperatifçilik kültürüne destek olacak bir alan haline geldi."
Video Haberler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- AKP'li isim Sedat Peker'in iddialarını doğruladı
- Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında karar
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Artık Türk siyasal yaşamında AKP diye bir parti yoktur
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Şampiyonlar Ligi'nin Exxeni belli oldu