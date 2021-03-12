Mersin, Fukuşima olmasın
Mersin Nükleer Karşıtı Platform üyeleri ve çok sayıda yurttaş, Mersin’in Gülnar ilçesinde inşaatı süren nükleer santrala karşı eylem yaptı.
Mersin Nükleer Karşıtı Platform üyeleri nükleer santralın yapıldığı Gu¨lnar ilc¸esinde dün basın açıklaması yapmak üzere bir araya geldi. Otobüslerle santral sahasına gitmek isteyen gruba jandarma ekipleri engel oldu. Aralarında HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun da olduğu grup ile jandarma arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Jandarma geçişe izin vermeyince santral sahasına yakın bir noktada basın açıklaması yapıldı. Mersin Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü Aycan Özkan, jandarmanın izin vermemesine tepki göstererek “Orada en fazla 15 dakika sürecek bir etkinliğimiz olacaktı. Demokratik hakkımız engellendi’’ dedi. Özkan şu ifadeleri kullandı: ‘‘Bütün itirazlara, bütün karşı duruşlara rağmen ısrarla bu ülkenin toprakları, havası ve suyunun kirletilme çalışmaları yapılıyor. Dün (önceki gün) Akkuyu’da nükleer santralın 3. reaktörünün temeli atıldı, bu temel atma Fukuşima nükleer felaketinin yıldönümüne denk getirildi, biz yaşam savunucuları olarak Çernobil ve Fukuşima’da yaşanan felaketlerin bir daha yaşanmaması için sonuna kadar direneceğiz.” Ayrıca üyeler Fukuşima’nın 10. yıl dönümü kapsamında havaya 10 adet uçan balon bıraktı.
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