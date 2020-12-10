Mersin, Hasan Ali Toptaş’a verdiği ödülü geri alıyor
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl bir edebiyatçıya verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü bu yıl Hasan Ali Toptaş’a verilmişti. Toptaş ile ilgili cinsel saldırı iddialarının ardından Değerlendirme Kurulu, Toptaş’ verilen ödülün geri çekilmesine karar verdi. Değerlendirme Kurulu üyesi Celal Soycan, “Bu son derece ağır bir durum. İnsani, ahlaki, vicdani, edebi sorumluluğumuz gereği Toptaş’a verdiğimiz ödülü geri çekmeye karar verdik” dedi.
Türk edebiyatının tanınmış isimlerinden Hasan Ali Toptaş, geçmişte çok sayıda kadına cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Toptaş da suçlamaları reddetmedi ve özür dilediğini belirten bir açıklama yaptı.
Edebiyat dünyasında geniş yankı bulan bu olay üzerine, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen ve bu yıl Hasan Ali Toptaş’a giden Mersin Kenti Edebiyat Ödülü geri alındı.
Mersin Kenti Edebiyat Ödülü değerlendirme kurulu üyesi Celal Soycan, Değerlendirme Kurulu’nun tüm üyelerinin tereddütsüz şekilde ödülün geri alınmasına karar verdiğini söyledi.
Kurul olarak kendilerinin tavsiye kararı aldıklarını, resmi kararı ise Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın aldığını kaydeden Soycan, “Değerlendirme Kurulu’nun kararını MTSO yönetimine bildirdik. Onlar da resmi olarak karar alacaklar” dedi.
Soycan, “Bu son derece ağır bir durum. Değerlendirme Kurulu dünden beri konu üzerinde konuştuk ve ödülün geri alınması konusunda mutabık kaldık. Çünkü Hasan Ali Toptaş ile ilgili bu iddiaları yok sayamayız, hoş göremeyiz, görmezden gelemeyiz. İnsani, ahlaki, vicdani, edebi sorumluluğumuz gereği Toptaş’a verdiğimiz ödülü geri çekmeye karar verdik” dedi.
Soycan, ödül töreninin pandemi koşulları nedeniyle geciktiğini de belirterek, “Bu yılı, 2020 yılı Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nü boş geçmiş olacağız” dedi.
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