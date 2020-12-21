Mersin Mezitli’de 14 kadın üreticinin ‘kentsel tarım’ öyküsü
Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi’nde bir araya gelen 14 kadın, “kentsel tarım” yapmaya başladı. Bitkilerine “bebek gibi baktıklarını” söyleyen kadınlar, satışa hazırlanıyor.
Mersin Mezitli’de Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi’nde bir araya gelen 14 kadın, “kentsel tarım” yapmaya başladı. Ayakları toprağa değdiği ilk günden bu yana üretmenin heyecanıyla çalışan kadınlar, hasadını yaptı ve kendi ürettiği ürünleri satışa çıkardı. Ayşe Gül Yılgör, Mezitli’de gerçekleştirmeyi başardıkları “kentsel tarımı” Cumhuriyet’e anlattı. “Kentsel tarım nedir” sorusuna Yılgör, “Kentsel tarım, kent içinde ve çevresinde yapılan tüm gıda üretim faaliyetleridir. Kimi zaman sadece geçimlik olarak yapılabildiği gibi kimi zaman ticari olarak da yapılabilir. Ama her iki durumda da yerelde üretilen yerelde tüketilir. Gıda üretimi büyük ölçekli işletmeler yerine küçük ölçekli yerel üreticiler tarafından gerçekleştirilir” ifadelerini kullandı.
VE TOPRAK SÜRÜLDÜ..
“Kentsel tarım” kavramını amaçlarıyla birlikte ortaya koyduktan sonra bunu Mezitli’de uygulamak için harekete geçen Yılgör süreci şöyle özetledi: “Kent tarımının tüm bileşenlerini barındıran beldemizde her şey, paylaşımcı bir arazi sahibinin kent merkezinde boş duran 30-35 dönümlük arazisini ekim/ dikim yapılması için kadın kooperatifine tahsis edebileceğini Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a söylemesi ile başladı. Belediyemizin olanakları ile topraklar sürüldü, taşlardan temizlendi ve tarımsal faaliyete uygun hale getirildi. Belediye Başkanımız burada yapılacak tarımsal faaliyetin tüm insiyatifini kadın kooperatifine bıraktı. Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi tarıma ilgi duyan, üretici olmak isteyen kadınlara duyurular, sosyal medya, insandan insana iletişim yollarıyla ulaşmaya çalıştı... Elde edilen gelir-gider farkının yüzde 80’i üreticinin olacak, yüzde 20’si ise faaliyetlerini yürütebilmesi için kooperatife aktarılacaktı.”
‘Bebek gibi baktık’
Üretime başladıklarından sonra paylaşımcı bir fide üretim tesisinden binlerce fide desteği geldiğini aktaran Yılgör, “Kupkuru bir toprakla işe başladık, ekilecek hale geldi. Sabırla bekledik, olgunlaştı, ürüne dönüştü. Bir minik bebeğe bakar gibi baktık bitkilerimize. Biz de bu mevsimdeki üretim sürecinden öğrendiklerimizi bir sonraki mevsime aktararak devam edeceğiz. Daha çok kadınla, daha verimliye, daha güzele varmak için” ifadelerini kullandı. Pandeminin zor koşullarına dikkat çeken Yılgöz, kaygısını şu sözlerle dile getirdi: “Şimdi hasadımızı yaptık, ürünlerimizi hemşerilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Satış sorunu ile karşılaşma olasılığımız yüksek. Bunu aşmak için iletişim kanallarımızı kullanıyoruz, diğer kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin desteğini istedik. Bakalım bunca emek karşılığı üretilen ürünleri değerlendirmeyi başarabilecek miyiz?”
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