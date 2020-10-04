Mersin Şehir Tiyatrosu perdelerini Nâzım Hikmet'le açtı

04 Ekim 2020 Pazar, 06:00

Haluk Işık’ın yazdığı oyunu, Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak sahneye koydu. Oyunda büyük şairin yaşamından ve felsefesinden kesitler şiirleriyle, mektuplarıyla anlatıldı. Büyük kısmı genç olan ve geçen temmuz ayında, aralarında Cihan Ünal’ın da bulunduğu jüri tarafından sınavla alınan Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncuları, kısa sürede hazırlandıkları oyunda, özellikle müzikal bölümlerde göz doldurdu. Cem Karaca’dan Zülfü Livaneli’ne önemli birçok bestecinin Nâzım Hikmet yorumlarını sunan Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncularının “Bu Hasret Bizim” şiirinden bestelenen şarkıyı koro halinde söylediği bölüm beğeni topladı.

Oyunda birçoğu ilk kez sahne alan genç oyuncuların monologlardaki ve solo şarkı ve danslardaki performansı ve sahne hâkimiyeti de gelecek için umut verdi.

SOSYAL MESAFELİ...

Mersin Şehir Tiyatrosu’nun sosyal mesafe kurallarına göre sergilediği oyunda salonun yarısı boş bırakıldı. Boş bırakılan koltuklara 29 farklı ülkeden karikatürcülerin Nâzım Hikmet’i anlattıkları karikatürler konuldu.

Oyunun müziklerini de Mersin Kent Orkestrası yorumladı. Oyun sonunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sahneye çıkarak oyuncularla birlikte Nâzım Hikmet’in şiirinden bestelenen “Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar” şarkısını söyledi.