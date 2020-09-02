Mersin Tabip Odası'ndan korkutan 'vaka' açıklaması

02 Eylül 2020 Çarşamba, 23:07

Mersin Tabip Odası, kent genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgının geldiği aşama ve salgından kaynaklı yaşamını yitiren sağlıkçılara dair açıklama yaptı. Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, ülke genelinde 36 hekim ve 72 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bunlardan 2’sinin Mersin’de olduğunu paylaştı. Salgına karşı iktidarın aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu kaydeden Antmen, “Toplumsal önlemleri ekonomiye ve turizme kurban ederek, toplumsal hareketliliğin kısıtlanmasına dair hiçbir önlem almayan, kalabalık alanları kapatma konusunda hiçbir karar almayan, Ayasofya’da 350 bin kişilik gösteri yapan, toplu taşıma araçlarındaki önlemleri gevşeten iktidarın ve Sağlık Bakanı’nın her gün televizyona çıkıp; maske, mesafe ve hijyen açıklamaları yapmasının çok yetersiz olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

VAKA SAYISI 300’DEN FAZLA

Sahadan aldıkları bilgilerin vahim olduğunu dile getiren Antmen, “Günlük 300'den fazla yeni vakanın görüldüğü, aktif hasta sayısının 1200'den fazla olduğu ve hastalığı kapmış 200'den fazla sağlık çalışanının olduğu bir şehir oldu Mersin. Biz bir yandan vatandaşlarımıza önlemleri gevşetmemeleri için uyarıda bulunurken diğer yandan Sağlık Bakanlığı’na, Mersin Valiliği’ne ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne alınması gereken toplumsal önlemlerde sorumluluğun kendilerinde olduğunu hatırlatıyoruz” diye seslendi.

Antmen, bakanlığın alması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

12 Nisan 2020 tarihinden bu yana toplanmayan İl Pandemi Kurulunu acilen toplayınız ve Mersin gerçekleri üzerinden önlemler alınmasını sağlayınız.

Bugüne değin toplanmadan karar alan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nu işler hale getirip, Mersin Tabip Odası başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarının, Mersin’e özel kararlarda inisiyatif sahibi olmasını sağlayınız.

PCR pozitif olup da kliniği iyi olan, hastane dolulukları nedeniyle yer bulunamayan hastaları evlerine yollamayınız. Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ya da eski Mersin Devlet Hastanesi gibi kurumlarda ya da yurtlarda, misafirhanelerde izolasyona uyum sağlayıp sağlamadıklarının denetlendiği bir mekanizmayı oluşturacak şekilde bir düzenleme yapınız.

Filyasyon ekiplerinin sayısını ve test sayılarını arttırarak hastanelere yığılmaların önlenmesini sağlayınız. Aksi takdirde yatış için acil servislerde beklemek zorunda kalan Covid hastaları nedeniyle kirli alan, temiz alan ayrımı ortadan kalkmakta ve bulaş riski oluşmaktadır.

Tüm bu önlemlerin alınması için, sağlık hizmetleri bütçesi ile kadrolu ve iş güvenceli istihdamı arttırınız ve güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayanlar ile KHK ile ihraç olduğu için, kamuda istihdam edilemeyen tüm sağlık çalışanlarının en kısa sürede atanmasını sağlayınız.”